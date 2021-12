No le cierra: Marina Calabró reveló lo que piensa de la salida de Luis Novaresio de América

América TV está que arde y con motivos. El canal atraviesa una situación muy especial por la pérdida de sus grandes figuras y algunas polémicas denuncias. Y quien se refirió a esto fue Marina Calabró.

Uno de los periodistas que renunció a sus programas en el grupo (“Debo decir” en América TV, “Dicho esto” por A24 y “Novaresio 910” en Radio la Red) fue Luis Novaresio. Y cuando él explicó los motivos de tal decisión, aseguró que simplemente era para dedicarse a escribir un libro.

Sin embargo, como quien escuche “Lanata sin filtro” sabe, a la periodista no le importa en lo más mínimo decir lo que piensa, meter cizaña y plantar dudas en la audiencia. Precisamente siguiendo esa línea habló de algo que le llamó mucho la atención en cuanto a esta partida.

En la edición de ayer del programa que conduce Jorge Lanata por Radio Mitre, Calabró reveló un particular detalle de la despedida de Novaresio del canal que no le pasó desapercibido y que le hizo dudar de los motivos.

“Hasta aquí lo que teníamos era lo que nos venía contando el riñón de Novaresio, pero ahora ya lo dijo él, a viva voz, en su pase con Viviana Canosa”, comenzó Marina en referencia a la conversación que tuvo el conductor con su compañera de canal.

En aquel pase, el periodista le dijo a Canosa: “Estoy terminando un ciclo híper feliz y agradecido a América. Creo que es el noveno o décimo año en el grupo… Tengo ganas de hacer un parate y me voy a dedicar a escribir”, explicó Luisito.

Y ahora viene la parte que Marina Calabró no dejó pasar y que sacó a la luz en su famosa columna de espectáculo. Luis Novaresio continuó su despedida con la conductora de “Viviana con vos” diciendo: “Voy a seguir en Infobae. Daniel Hadad es la persona que más generosamente se ha portado conmigo”.

Ese significativo agradecimiento le hizo ruido a Calabró. “A mí me llamó la atención que al despedirse, yo esperaba que nombrara a Vila, Manzano, Liliana Parodi e hiciera agradecimientos especiales. Ahora él se deshizo en elogios, pero para... ¡Daniel Hadad!”, confió.

Marina no se quedó solamente con eso, y como buena periodista acudió a una fuente del grupo, que por más que negó que haya algún otro motivo, no convenció de que no haya algún "enojo".

“Pregunté si había algo detrás de la salida y me dijeron que no, ‘el vino, nos planteó que tenía ganas de laburar menos por una necesidad, pero acá necesitamos gente que labure de apertura a cierre’”, contó la columnista.

De cualquier manera, cuesta dejar pasar por alto que una figura que estuvo diez años en un grupo de medios se despida agradeciéndole al fundador de otro grupo. Raro.