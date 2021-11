Tras la polémica, Sergio Lapegüe se sinceró sobre su futuro en la televisión

Este domingo, Sergio Lapegüe estuvo como invitado en Almorzando con Mirtha Legrand (El Trece), y tras atravesar recientemente una fuerte polémica, se sinceró sobre su futor en la televisión.

"Se dijeron muchas cosas, pero es importante decir que no me voy del Grupo Clarín, no me voy del canal. Hace 30 años que trabajo en el mismo lugar", le dijo el periodista a Juana Viale en la mesa, desestimando de esta manera su salida de El Trece y TN.

Luego Lapegüe aclaró: "Tengo 10 horas de aire por día. Todos los días, es mucho. El cuerpo te pide un descanso. Estoy hablando con la dirección de noticias, con mi jefe Ricardo Ravanelli, para reducir la cantidad de horas. No es que voy a dejar, voy a disfrutar más de mi familia, amigos, mi guitarra, a dormir una siesta si puedo. Después de tener Covid algo cambió en mi".

Sobre las dificultades que le llevó a tomar la decisión de bajar la cantidad de trabajo en la pantalla chica, Sergio Lapegüe explicó: "Lo que pasa que cuando te va bien.. tengo la suerte de conducir el noticiero más visto con Roxy Vázquez, Tempraneros en TN; nos va bárbaro al mediodía en El Trece; nos va bárbaro en la radio, soy el más escuchado también. Es difícil bajarse del éxito. Es un proceso con psicólogos, gente que me ayuda. Es muy difícil decir que no".

Por otro lado, en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, Sergio Lapegüe también hizo su descargo tras ser fuertemente repudiado por una desafortunada expresión que dijo recientemente al aire y que le valió que lo tildaran de transfóbico.