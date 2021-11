Tamara Báez, la novia de L-Gante, volvió a estallar en la red: "No te digo nada porque soy buena"

Tamara Báez, la novia de L-Gante, se acerca al millón de seguidores en su cuenta de Instagram y se mantiene cada vez más activa con un distintos posteos diarios. En esta oportunidad, la joven volvió a estallar en la red y le lanzó una fuerte advertencia a una seguidora con la que tuvo un cruce.

Durante el fin de semana, una usuaria interpeló fuertemente a Tamara Baéz por su forma de hablar y por no tener estudios universitarios. Fiel a su estilo, la mamá de Jamaica no se quedó callada y publicó el chat con la discusión que tuvo con su seguidora.

“No te digo nada porque soy buena. ¡Cuidate!”, le dijo Tamara a la usuaria compartiendo su foto. La mujer, al creer que se refería a su apariencia física le retrucó: “Yo no tengo nada de cabeza. Soy gorda, pero voy a la universidad. ¡¡¡No como vos que no sabés ni hablar!!! ¿No me decís nada porque sos buena? Como si algo que me fueras a decir me podría ofender, qué narcisista que sos piba”.

El fuerte cruce entre Tamara Báez y una usuaria en la red.

Finalmente, Tamara Báez respondió: “Yo soy una piba de barrio y me muestro como soy. Terminé la escuela con 22 años, soy mamá y pienso seguir estudiando. Tengo la posibilidad de no estudiar nada y puedo generar mucha plata igual”.

En estos últimos días, Tamara Báez también protagonizó un fuerte cruce en la red cuando apoyó a Wanda Nara y le dijeron de todo en la red. Además, la joven la semana pasada subió la temperatura de Instagram cautivando a sus seguidores con sus looks urbanos.