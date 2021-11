A horas del estreno de MasterChef Celebrity, Santiago del Moro reveló internas del reality

La espera terminó y hoy, finalmente los fanáticos de MasterChef Celebrity podrán ver en la pantalla de Telefe la tercera temporada del ciclo culinario. Nuevamente el programa está conducido por Santiago del Moro y el jurado está compuesto por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui. Irá de lunes a jueves a las 21:30 y los domingos, al igual que sucedió en las entregas anteriores, será la gala de eliminación a las 22.

Ahora, a horas del gran estreno, el conductor del reality gastronómico habló con Marcelo Polino y reveló algunas internas de lo que se podrá ver desde esta noche en el canal de las tres bochas. "Tengo unos nervios que me estoy muriendo", señaló al aire y continuó: "No me gusta dar notas, pero por cábala, la nota con Polino tiene que estar. La verdad es que estamos trabajando un montón y estoy muy contento con el elenco, espectacular los personajes".

Y sumó: "Los participantes se llevan bien, tienen buena onda, es un clima de laburo bueno…pero todos quieren ganar, así que…todos los días tienen que afrontar desafíos nuevos. Y por otro lado está el jurado que es muy sólido, ellos a veces se toman las cosas personal pero no es así. Esta ya es una maquinaria muy aceitada que funciona. Por ejemplo, cuando se fue Alex Caniggia la pasada edición, él había estado muy bien, pero se fue y no pasó nada".

Además, en vivo, aseguró que vendrá otra entrega más de la competencia de cocina más vista de la TV y dejó abierta la posibilidad de que no sea la última. "Nosotros ahora después ya tenemos seguro otra temporada…y después veremos. Por lo pronto yo acabo de renovar con Telefe por tres años más", indicó.

MasterChef Celebrity

Los 16 famosos que se disputarán por el premio mayor y el gran título en esta tercera temporada de MasterChef Celebrity son: Mery del Cerro, Titi Fernández, Paulo Kablan, Denis Dumas, Luisa Albinoni, Catherine Fulop, Joaquín Levington, Gastón Soffritti, Juariu, Charlotte Caniggia, Paula Pareto, La tigresa Acuña, Tomás Fonzi, Mica Viciconte, El Negro Enrique y José Luis Gioia.