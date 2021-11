Cuando la China Suárez habló sobre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi

Hace años que Gimena Accardi y Nicolás Vázquez terminaron su amistad con Eugenia "China" Suárez, luego de una actitud de parte de la ex de Benjamín Vicuña a raíz de la muerte de Santiago Vázquez, hermano del actor. Si bien hoy tienen un vínculo cordial, nunca más volvieron a ser amigos.

Los tres se iniciaron casi juntos en el mundo de la actuación y compartieron elenco en tiras muy exitosas como “Casi Ángeles” (2007-2010), “Los Únicos” (2011-2012) y “Solamente vos” (2013-2014). Lograron forjar una gran amistad, como la que también hicieron con Lali Espósito, Peter Lanzandi, Candela Vetrano y Mery del Cerro, entre otros, pero en 2016 un terrible acontecimiento lo cambió todo.

Santiago Vázquez falleció a los 27 años tras sufrir un infarto mientras estaba de vacaciones con sus amigos en Punta Cana. Esto no solo golpeó a la pareja, sino también a todo el mundo del espectáculo argentino ya que la familia Vázquez es muy querida en el ambiente y el joven comenzaba a posicionarse como un gran actor de teatro.

Para hacer el duelo, la pareja prefirió mantener el perfil bajo, pero rápidamente una noticia trascendió en los programas de la farándula: Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se pelearon con la China Suárez al considerar que no los había apoyado lo suficiente en el peor momento de sus vidas.

"Era mi hermana incondicional, pero se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma en que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas", confesó en ese momento Accardi.

La reacción de la China Suárez

La China Suárez tuvo muchos escándalos durante toda su carrera, pero no acostumbra a dar declaraciones al respecto. Una de las pocas que hizo fue en medio de la polémica que la puso como la tercera en discordia entre Pampita y Benjamín Vicuña, quien tiempo más tarde se convirtió en el padre de dos de sus hijos.

Al poco tiempo que Gimena Accardi hizo esas declaraciones, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio fue consultada sobre su postura respecto al tema. "No me voy a referir a eso públicamente porque creo que hay cosas que se hablan en privado. Eso lo hablo con mi familia, con mis amigos y con Benjamín", le dijo a Marcelo Polino.

Y agregó, sin dar mucho detalle de la pelea: "Uno no es un robot, y sufre (...) A veces la gente cree que todo es como un chiste. Pero para mí no es un chiste. Yo elegí la profesión de la actuación, y lo otro es un plus que viene".

Fuente: Diario Show.

Hoy, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tienen una buena relación con ella, pero ese vínculo inquebrantable ya volverá. La actriz que hizo de "Malvina" en Casi Ángeles contó que cuando murió su papá de coronavirus, la China le envió un sentido mensaje y a raíz de eso pudieron bajar la tensión entre los tres.

"Con la China está todo súper bien, pero hace un montón. Nos adoramos y nos queremos mucho. Estuvimos distanciadas un tiempo, pero después… En privado hablamos mil veces y nos encontramos en miles de eventos. Lo que pasa es que no lo hago público. No es que me saco una foto y la subo a las redes", explicó Accardi al asegurar que el tiempo pasó y las heridas se curaron.



