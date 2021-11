Tras ser duramente repudiado, Sergio Lapegüe tomó una difícil decisión sobre su futuro laboral

Hace algunos días, Sergio Lapegüe quedó en el ojo de la tormenta al reírse frente a cámaras frente a una noticia que involucraba a una mujer trans. Tras ser duramente repudiado, el conductor tomó una difícil decisión sobre su futuro laboral, aunque no precisamente por ese escándalo en el que quedó envuelto, sino por otros motivos que tienen que ver con el paso del tiempo y la necesidad de bajar la intensidad de trabajo.

Lapegüe está embarcado en un show que dará próximamente presentando su primer disco que lleva por título Sale el sol, y en una entrevista con PrimiciasYa contó que va a tomar una importante decisión respecto a su trabajo para el próximo año.

"Yo creo que voy a morir siendo periodista, amo este laburo, amo estar en contacto con la gente, amo contar las noticias y generar también buena onda en la gente, ese es mi gran desafío, y yo creo que lo estamos logrando, porque a la mañana con Tempraneros hacemos el noticiero más visto de la Argentina, generando buena onda, un noticiero que genera buena onda, una cosa muy loca, pero ese es mi gran desafío y el deseo cuando empecé hace 5 ó 6 años a la mañana", comentó en charla con el periodista Juan Pablo Godino.

Luego Lapegüe advirtió: "Sí bajaría el nivel de trabajo, ya te lo anticipo, el año que viene voy a trabajar menos, yo ya sé lo que voy a dejar pero no te lo puedo decir a vos todavía. Ya lo voy a anticipar y se lo voy a contar a la gente. Por ahora no puedo decirlo pero sí voy a dejar. No se puede vivir haciendo 10 horas de aire todos los días, la cabeza llega un momento que no te da. Estoy muy cansado, tengo 57 años, quiero dedicarme a mi familia, mis amigos, agarrar un poquito más la guitarra, eso es lo que me gusta".

Finalmente, Sergio Lapegüe aseguró: Tengo una edad para tomar una determinación sana que es la de dejar algo, trabajar un poco menos, seguir haciendo el periodismo, mis cosas, pero dejar algo de lo que estoy haciendo. Son tres programas, yo creo que con dos programas voy a estar bien. Ya está definido". Recordemos que Lapegüe trabaja en TN, en el Noticiero Trece y en La 100.

Cuando le preguntaron cuál es el trabajo que dejaría, Lapegüe retrucó: "No puedo contarte absolutamente nada. Es una decisión que la estoy tomando en este momento con mi familia, la familia ya lo sabe, las autoridades se van a enterar el mes que viene. Es muy fuerte todo".