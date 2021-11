Desde la cama, Jimena Barón demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas

Jimena Barón, fiel a su estilo, compartió dos picantes y misteriosos mensajes en las redes sociales con destinatario a uno de sus ex novios y a su nueva novia. Ambos mensajes de la actriz revolucionaron las plataformas virtuales donde la mayoría de sus fans indicaron que los destinatarios eran Daniel Osvaldo y Giannina Maradona.

“Podés contestar los WhatsApp de anoche que te dormiste a las 22.00 y todos salieron; pensar cómo responder el mensaje de tu ex en ped... y entrar a la lupita y consumir la fútil vida de un ser desconocido mientras lo das todo en la cinta o la bici fija. Pensalo. Te quiero” y “Y obvio que pueden ir caminando, deseándole el mal a alguna persona chot... o a la actual de algún ex. Pero, como todo vuelve, es mejor no desear el mal. No es bondad, es inteligencia” fueron los mensajes de Jimena.

En las últimas horas, Jimena Barón compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a una gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la intérprete de “La Tonta” desplegando toda su hermosura ante la cámara, arriba de una cama. La morocha lució una camisa a cuadros de color rosa y blanca oversize. Además, la morocha complementó su look con botas texanas blancas, el cabello recogido y un delicado make up.

“Es que soy las dos cosas” fue el sencillo y corto texto que eligió Barón de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 25 mil corazones. Además, la mediática artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su magnífica figura física de parte de sus más fieles seguidores.

Fuente: Instagram Jimena Barón