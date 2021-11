Así reaccionó Wanda Nara a la entrevista de La China Suárez, y luego se arrepintió

La China Suárez decidió hablar por primera vez ante las cámaras sobre el escándalo que protagonizó como tercera en discordia en la crisis de pareja entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Fue en una entrevista exclusiva con Alejandro Fantino con la plataforma Star+.

"Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. El día que mis hijos me pregunten, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos", afirmó sin mencionar en ningún momento a la empresaria ni al jugador del PSG. "Entendí que siempre se va a hablar. Es el precio de vivir con la libertad con la vivo. No me importa el qué dirán", agregó.

"Creo que la monogamia no es natural. Hay que prestarle atención a las nuevas generaciones, no tienen etiquetas. Yo tengo una parte más conservadora", consideró. Además, dijo que está "sola" y se quejó de que "siempre las explicaciones se les piden a las mujeres" y que "a los hombres nunca se los juzga".

Tras las repercusiones de la charla, Wanda publicó un mensaje en sus redes sociales que luego borró. Para muchos, el posteo de la empresaria estaba claramente dedicado a la entrevista que protagonizó la actriz. "No todas las tormentas vienen para perturbar tu vida, algunas llegan para limpiarte el camino...", fue el texto que compartió Wanda.