Zaira Nara destruyó a la China Suárez con una categórica frase

En medio de una nueva crisis de pareja de su hermana, Zaira Nara destruyó a la China Suárez con una categórica frasae. Recordemos que la conductora y la actriz tenían una relación de amistad que quedó dinamitada por el escándalo que captó la atención de todos.

Zaira ya había emitido una fuerte señal con un polémico mensaje cuando Wanda Nara anunció su reconciliación con Mauro Icardi, y ahora reforzó su opinión sobre la China Suárez.

Por otro lado, la panelista aseguró que Wanda Nara le confirmó su ruptura con el futbolista. “Estoy sola, quiero estar bien y seguir trabajando. No quiero saber nada de nada”, le dijo la mediática a la integrante de LAM a través de un mensaje.

Además, Yanina Latorre aclaró que la entrevista con Susana Giménez sigue en pie, pero será a solas, sin Mauro Icardi como estaba programado inicialmente.

A su vez, Zaira Nara rompió el silencio luego de que su marido fuera señalado como cómplice de Icardi en sus encuentros íntimos con la China Suárez. “Ayer hablé con Zaira por lo que contó [Amalia] Granata de su marido?, contó Ángel de Brito.

Luego, el conductor aseguró que Zaira Nara destruyó a la China Suárez con la categórica frasae: “No quiero meterme. Ahora, todo sale de algún lado. Yo de ella no sé qué pensar”, dejando así en claro que no tiene ningún tipo de confianza en su ex amiga.