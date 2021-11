La China Suárez sepultó a Benjamín Vicuña por su nueva novia

Tras el escándalo en la separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la China Suárez vuelve a sumar otra polémica. La revista Paparazzi publicó durísimos mensajes a su ex pareja Benjamín Vicuña, por su nueva novia Romina Pigretti.

Esta semana, la revista había anunciado hace algunos días que el actor habría conocido a la empresaria de moda y ex socia de Mica Tinelli y estaría "maravillado" por la ex esposa de Federico Lorré. Ante la noticia, la China opinó sobre el nuevo romance de su ex. "Es un hombre libre que puede hacer lo que quiere", comentó a dicho medio.

Sin embargo, según informó Paparazzi, la China habría cambiado el tono en lo privado: "Que se vaya a caga* así no me jode más a mí".

Además, esta mañana, tras las repercusiones de la separación supuestamente definitiva entre Wanda e Icardi, la actriz se manifestó en sus redes con un sugerente video, donde dio a entender que no quiere tener nada que ver en este escándalo. "Paso", escribió junto a un video donde se la ve recostada en un sillón con gesto de cansancio.

Recordemos que, según detalló Latorre, este nuevo distanciamiento se generó cuando la mediática recibió algunos mails con detalles sobre un supuesto encuentro entre Icardi y La China Suárez. "La China fue sola a París, estaba en un hotel y le pidió a Mauro una camiseta rosa del PSG. Todo eso está detallado en los mails que recibió Wanda. Cuando se arregló con Icardi la empezaron a volver loca con esta data", detalló la mujer de Diego Latorre.