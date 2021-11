El misterioso mensaje de Jimena Barón que pone en alerta a sus ex parejas

Mucho fuego cruzado entre las famosas para este año. Mercurio retrógrado se vivió 5 veces, pero ya pasó. Aparentemente habrá que buscar otra excusa para tanto revuelo entre las famosas. Jimena Barón estuvo ejercitándose en la bicicleta fija. Desde ese cómodo lugar tiró algunos dardos.

La jurado de la Academia ha tenido varios idas y vueltas en su vida. Se proyectó como cantante con “La Tonta”, un sencillo que la dejó primera en los rankings de más escuchados. Esa canción se la dedicó a su ex Daniel Osvaldo, con quién terminó si relación de la peor manera.

De esa relación nació Morrison “Momo”, el primer hijo de Jimena y el cuarto del futbolista. Y así entre idas y vueltas se la pudo ver durante los confinamientos por COVID19 conviviendo con quién fuera su ex, en lo que fue una fugaz “nueva oportunidad”.

Ahora Daniel Osvaldo, siempre cerca del futbol está saliendo la hija de la encarnación misma del deporte. La hija de Diego Armando Maradona es su actual pareja y habría habido algunas palabras de Barón en referencia a Giannina Maradona. Ambas féminas fueron amigas en el pasado pero desde que Giannina sale con Osvaldo, Barón decidió alejarse.

"Podés contestar los WhatsApp de anoche que te dormiste a las 22.00 y todos salieron; pensar cómo responder el mensaje de tu ex en ped... y entrar a la lupita y consumir la fútil vida de un ser desconocido mientras lo das todo en la cinta o la bici fija. Pensalo. Te quiero" decía poco inocentemente Jimena Barón en Twitter. "Y obvio que pueden ir caminando, deseándole el mal a alguna persona chot... o a la actual de algún ex. Pero, como todo vuelve, es mejor no desear el mal. No es bondad, es inteligencia" decía picante Barón en Instagram, haciendo evidente referencia a Giannina.