La violenta reacción de Claudio Paul Caniggia con un movilero

Claudio Paul Caniggia protagonizó un violento episodio en la puerta del hotel Faena en Puerto Madero. Abordado por un móvil de A la Tarde (América), el ex jugador reaccionó de forma violenta empujando al periodista que le preguntó sobre las acusaciones de violencia de género que hizo Mariana Nannis

¿Vos reconocés que ejerciste violencia contra Mariana en algún momento? ¿Hay algo que te gustaría aclarar?", le preguntó el movilero. "Dale, salí, querido. Sos un maleducado", respondió el ex jugador pegándole un empujón al notero. "Es bastante complicado a veces trabajar así. Pero igualmente entiendo a Paul que no haya querido hablar, es un tema sensible", manifestó el movilero.

Luego, en el program mostraron detalles del escandaloso conflicto que mantiene enfrentados a Caniggia y Nannis. "La noticia es que Caniggia se quedó sin representante y renunció a la causa que lo señala como que ejerció violencia de género", explicó Karina Mazzocco sobre los motivos del enojo del ex seleccionado.

Según informaron en el programa de América, el futbolista tendría un as bajo la manga tras descubrir que su expareja habría vendido un departamento común en Estados Unidos falsificando su firma.