Anticipan la contundente respuesta que le dio la China Suárez a Alejandro Fantino cuando le preguntó por Wanda Nara

La China Suárez grabó una entrevista exluciva con Alejandro Fantino que se verá este lunes por la platadorma Star+. Y ahora anticiparon la contundente respuesta que le dio la actriz al conductor cuando el preguntó por el escándalo con Wanda Nara.

La periodista Laura Ubfal detalló: “Alejandro Fantino recibirá a la China Suárez en un en un imperdible mano a mano. Por lo que se sabe, él le preguntó dos veces sobre el ya célebre Wandagate y ella le contestó que solo le debe explicaciones a sus hijos”.

Recordemos que en la nota de Wanda Nara con Susana Giménez que se vio hace algunos días, la empresaria sorprendió con una inesperada frase sobre la actriz.

La entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino será el lanzamiento Especiales Star+, una serie de notas con celebridades del espectáculo hablando sobre su vida laboral y privada. Hay que destacar que al haber sido grabada esta nota antes que la de Wanda Nara, no habrá una respuesta directa de la actriz a los dichos de la mediática.

Hace algunos días, la China Suárez compartió un breve video promocionando la entrevista. “Te invito a que me conozcas sin intermediarios. A que me veas y a que me escuches en primera persona por Star+”, expresa la actriz en el clip en blanco y negro.