Mica Viciconte reveló la reacción de Nicole Neumann ante la noticia de su embarazo

Mica Viciconte y Fabián Cubero confirmaron la llegada de su primer hijo juntos. La modelo anunció la feliz noticia de su embarazo durante su participación en Masterchef Celebrity (Telefe). "Me tomo el atrevimiento, discúlpame, pero ¿tenés algo para contarnos?", le consultó el conductor del certamen culinario Santiago del Moro. "Yo ya lloro. Es una linda noticia, que estoy embarazada", respondió Mica visiblemente emocionada.

Sin embargo, las repercusiones mediáticas también se centraron en la reacción de Nicole Neumann, ex esposa del jugador. En este sentido, la ex Combate se sinceró sobre la posibilidad de recibir algún tipo de mensaje de parte de la modelo. Desde un móvil con Cortá por Lozano (Telefe) contó si le había llegado "algún mensajito de la señora NN". Sin vueltas, Viciconte contestó: "No, no, nada, nada. No pasa nada, yo estoy contenta y me parece que es lo importante".

"Ya va a llegar la situación de felicidad de la familia ensamblada y toda esa cuestión", agregó Verónica Lozano, tratando de poner paños fríos al enfrentamientos mediáticos que mantienen las modelos.

Cabe recordar que el mismo día en que se confirmó la noticia del embarazo, Nicole publicó una llamativa historia en inglés desde su cuenta oficial de Instagram: "A los que miran mi vida y chusmean sobre ella, ¡no se rindan! Se acerca la temporada 2".