La China Suárez compartió un video que causó furor a días de su esperada entrevista

La China Suárez compartió un video promocionando su esperada entrevista exclusiva que se verá el próximo lunes 29 de noviembre por Star+, y causó furor entre sus millones de seguidores en la red.

Según trascendió en la charla íntima con Alejandro Fantino, la China Suárez aceptó hablar sobre el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, en el que quedó señalada como tercera en discordia. Por otro, hay otras versiones que aseguran que el conductor habría salido indignado por los escuetos comentarios de su entrevistada sobre la polémica que mantuvo en vilo a todos. En este sentido, se dice que la China le habría respondido a Fantino asegurando que solo le dará explicaciones a sus hijos.

Habrá que esperar al lunes para saber si la artista se explayó o no sobre el culebrón, como lo hizo Wanda Nara en su entrevista con Susana Giménez, en donde le dedicó una sopresiva frase a la China Suárez.

En el video que compartió la actriz en sus historias de Instagram se la escucha decir: "Te invito a que me conozcas sin intermediarios, a que me veas y a que me escuches en primera persona...por Star +".

Además, la China Suárez compartió posteos de la productora general de entretenimientos de Disney, Mariana Pérez, quien también anticipó la entrevista desde su cuenta de Instagram. "La chinita bella siempre sincera, profesional, talentosa. El gladiador Fantino sacando lo mejor a cada trabajo que hace. Una charla disfrutable, única, genuina", comentó la ejecutiva junto a imágenes de la artista y el conductor.