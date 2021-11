El sorpresivo pedido de Alejandra Maglietti a Wanda Nara

La entrevista que dio en exclusiva Wanda Nara con Susana Giménez tuvo gran repercusión en los medios nacionales. Entre los programas que hicieron un repaso por el mano a mano, estuvo Bendita. El ciclo que conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve presentó un informe con un resumen de lo más importante de la charla. Además, destacaron las perlitas que dejó el encuentro entre la empresaria y la diva.

Entre los aspectos que destacaron fue el pedido de disculpas que hizo la mediática a la China Suárez, luego de tildarla de "zorra" por haberse "cargado otra familia". Luego, la mediática fue por más. Volvió a recurrir a sus redes para expresar: "De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma".

A partir de estos posteos en las redes fue que Wanda sorprendió a Susana pidiendo disculpas por lo sucedido. "Lo primero que hice fue pedirle perdón por esa historia en la que había usado una palabra no muy elegante, en un momento de calentura", explicó Nara.

Pero no solo la China fue víctima de los ataques de la empresaria. Alejandra Maglietti, panelista de Bendita, también recibió un durísimo ataque y todavía sigue esperando el pedido de perdón.

"Más allá de que es claro que lo de Wanda, etc. es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión…", había opinado la modelo tras estallar el escándalo, poniéndose del lado de la actriz. Sorpresivamente, Wanda respondió con contundencia "¿Necesitas nombres, boludita? ¡O un mapa para saber quien es la putita que manda fotos a casados! Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió", escribió, furiosa.

Luego, la modelo le respondió en la pantalla de Bendita: "Fue solamente una opinión, el maltrato o lo de ´boludita´ me parece innecesario. Es un poquito fuerte, es una opinión mía. Esta ´boludita´ al menos fue a la universidad", señaló.

Fue por eso que Maglietti exigió también un pedido de disculpas. "A mí Wanda no me pidió perdón. Y yo, Wanda, no estuve con tu marido, encima. Yo merecía más perdón que la China", argumentó. "Yo recibí sin comerla ni beberla", agregó.

"Yo no tuve nada que ver, hice una opinión que no le importaba a nadie. Yo no tengo nada que ver Wanda, me podías pedir perdón también", concluyó.