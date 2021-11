Revelan la contundente frase que le dijo la China Suárez a Benjamín Vicuña antes de separarse

En Los ángeles de la mañana (El Trece), este miércoles revelaron la contundente frase que le dijo la China Suárez a Benjamín Vicuña antes de separarse. La actriz sigue en el ojo de la tormenta mediática, y ahora trascendieron nuevos detalles del final de su relación con el artista chileno.

Yanina Latorre contó que accedió a esta información a partir de lo que le contó Wanda Nara sobre su charla telefónica con Benjamín Vicuña, tras el escandaloso affaire de la China Suárez con Mauro Icardi.

“Benjamín habló con Wanda el día que estalló el tema. Todo esto fue porque Mauro no borra los chats, entonces ella pudo ver todo. Antes de separarse, La China le pidió una casa a Vicuña para empezar de cero, porque no tenían casa propia y seguían alquilando. Él le daba todo a Pampita y ella sentía que merecía empezar de cero. Lo convence, compra la propiedad en el country Chacras de Murray, una casa que no fue tan cara como dicen, y la refaccionan”, comenzó la panelista.

Luego, la panelista habló del momento de ruptura entre Benjamín Vicuña y la China Suárez. “Después de firmar la escritura, al día siguiente, ella le dijo a él ‘no te quiero más’ y lo dejó. Esto es lo que le cuenta él a Wanda. Firma la escritura, va a la casa, ella la estrena con Nico Furtado, se lo engrapó ahí, él se entera y escribe la historia de Instagram anunciando la separación porque ya había perdonado otros cuernos con el actor. Logra la casa y lo deja a Vicuña”, detalló la integrante de LAM.

Además, Yanina Latorre filtró un mensaje de la China Suárez con un intenso pedido íntimo que le habría solicitado a Mauro Icardi.