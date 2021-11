Qué pasó fuera de cámara en Intrusos con Evelyn Von Brocke que precipitó su escandalosa salida del programa

Pegó el portazo y dijo adiós. Cuando nadie se lo esperaba, Evelyn Von Brocke decidió terminar con su contrato en Intrusos. Fue en la jornada del martes 23 de diciembre, cuando se juntó con las autoridades de América y les dijo basta. Y, ella misma, contó que pasó fuera de cámara con algunos de sus compañeros que precipitó su escandalosa salida.

Fue Ángel de Brito el que lanzó la bomba mediática desde su cuenta de Twitter, en esta especie de combate 2.0 que lleva a diario junto a Yanina Latorre versus Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Nada de Boca vs River. Acá se habla de un poderoso Los Ángeles de la Mañana vs Intrusos, señoras y señores.

“Evelyn sentía destrato, y ninguneo de la información que aportaba. Había sido convocada por Jorge Rial originalmente para el ciclo, pero luego el conductor dejó su programa y ella quedó con los nuevos integrantes”, contó el líder de LAM. “Tras el programa, se dirigió a la gerencia del canal y presentó su renuncia indeclinable”, sumó.

“Uno de ellos, la llamó sorprendido. Y le pidió que lo reconsidere. Ella le dijo que quiere al canal, pero…”, cerró Angelito. Von Brocke minutos más tarde dijo lo suyo tratando de aclarar lo que ya se hablaba en todos los medios: “Renuncié a Intrusos, es cierto. Y ahora estoy viendo la posibilidad de quedarme en este canal que tanto quiero!”.

Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Evelyn insistía con dejar de lado el “bailecito” y meterse más fuerte con los chimentos duros. “Hacer algo más periodístico, como el Intrusos de antes. Sin tantos juegos, pero como Pallares maneja la producción nadie le dio mucha bola nunca”, le dijeron a MDZ.

La gran pelea fue el lunes, cuando Von Brocke pidió que se metan más con Diego Maradona porque se acercaba el aniversario de su muerte. Y nadie ni siquiera la escuchó. “Me siento la boluda de turno. Así no me gusta trabajar. No me siento cómoda. Ponele que no les guste lo que yo traigo, pero que nadie ni siquiera te mire, no da”, le dijo a sus íntimos.

Y sumó un dato de análisis: “Soy la que menos hablo, sin dudas. Nunca me dan lugar. No tengo mala onda con Karina, pero desde que ingresó al programa ni aire me dan. Se nota que no me quieren. Y yo no quiero pelear por nada. Donde no me siento a gusto me voy”, firmó, dejando más información para ir deshojando.

Desde el canal nadie dio información oficial. Pero Rodrigo Lussich se animó a algunas charlas informales porque estaba dolido por la información de Ángel de Brito en la que se hablaba de mala relación en el programa. "Lo que yo sé es que Evelyn tenía un viaje pendiente y lo va a hacer ahora, por lo que se adelantó el final de su contrato previsto para fin de año", contó.

"El resto de las especulaciones de terceras personas malintencionadas y mal informadas corren por su cuenta. Yo sabía que Evelyn tenía una reunión con la producción hoy, y luego de la reunión supe lo que acordaron por el tema de su viaje", agregó.

Cuando se le preguntó por una pelea que hubo el lunes 22 con Von Brocke, Lussich confirmó que "hablamos en excelentes términos. Para nosotros fue divino tenerla y nos hubiese encantado que terminara el año, pero entiendo si tiene otras prioridades". ¿Las autoridades de América pensaban en renovarle el contrato para 2002? Por allí podría haber otra punta…

¿Quién dice la verdad? Hay que darle tiempo a esta “margarita”. Mientras tanto Evelyn tiene todo listo para irse a Holanda a ver a Constance Doman, su hija, quien se mudó a ese país hace un par de años. Y el fuego del escándalo empieza a subir minuto a minuto en América.