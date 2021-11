El picante mensaje que Ángel de Brito le dedicó a Intrusos

La relación entre los integrantes de Intrusos y Los ángeles de la mañana está en su momento de máxima tensión. En las últimas horas, Rodrigo Lussich y Ángel de Brito protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales luego que el conductor del programa de chimentos de América diera una entrevista con el diario El País de Uruguay criticando al ciclo de El Trece.

"No me gusta. LAM es el debate exacerbado, la cosa despreciativa de adjetivar y subestimar a la gente. Definen a Fulano o a Mengano como fracasados", comenzó disparando Lussich. Luego agregó: "Bajan línea desde un pedestal y hay mucho de dedo acusatorio. Les va muy bien, y tienen buena producción, invitados y primicias. Pero el tono de ‘yo soy el que me las sé todas’ no me lo creo".

Un usuario compartió un fragmento de la entrevista y arrobó a De Brito para saber su opinión: "Pero, ¿@rodrigolussich no es el pel... que define a los famosos como ‘basuras’, a las chicas trans como ‘mujer con sorpresa’, a la gente mayor como ‘viejas y momias’ o ‘amargos’, ‘culos con rosca’ o se ríe de personas con enfermedades terminales? Qué tupé criticar a @AngeldebritoOk".

"¿En serio? ¿Mirá vos?", comentó sin más vueltas el conductor de LAM.

Luego fue otro usuario el que destacó: "'Ahora se va a saber que Wanda no hablo con nadie', tira Lussich por la cabeza de Yanina. Pero hoy Ana confirmó en LAM que hablaron", expresó. "Mienten todo el tiempo. ¿Por qué no siguen bailando en vez de hablar de lo que no saben?", disparó picante de Brito.