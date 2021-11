A los 28 años, falleció el actor Joey Morgan

Joey Morgan murió este domingo a los 28 años en circunstancias que aún se desconocen. El actor norteamericano que protagonizó películas como Scouts Guide to the Zombie Apocalypse, Flower y Sierra Burgess is a loser, fue hallado sin vida en su domicilio. Las causas de su muerte siguen siendo investigadas.

"Joey Morgan murió este domingo por la mañana. Fue un shock que dejó devastados a todos los que lo conocimos y lo amamos. Lo extrañaremos mucho. Esperamos que todos entiendan cuán dolorosa es esta situación para sus seres queridos y puedan respetar los límites, permitiéndoles llevar el duelo en privacidad", dicta el comunicado oficial publicado.

Conocida la triste noticia, varios de sus compañeros lo despidieron con profundo dolor en las redes sociales. El director Christopher Landon expresó. "Joey Morgan llegó a mi vida hace casi nueve años cuando hicimos Scouts. Él era tranquilo, gracioso, inteligente y considerado, y cuando la cámara se encendía, magnético. Hoy falleció y la noticia es devastadora. Me siento honrado de haberlo conocido".

Por su parte, la actriz Zoey Deutch publicó una foto con un emotivo mensaje. "Descansa en paz, Joey. Una persona profundamente amable, talentosa y especial. Te amamos", escribió.

"El mundo ha perdido a un gran ser humano. Me han dicho que mi querido amigo Joey Morgan falleció. Joey era amable, generoso, gracioso, con mucho talento y lleno de amor y vida. Solo nos divertíamos juntos. No importaba en qué parte del mundo estuviéramos, siempre nos poníamos al día y nos hacíamos compañía durante los años de formación en nuestra industria. A veces no nos veíamos durante años y una vez que nos reuníamos era como si solo hubieran pasado un par de días. Estoy muy agradecido por el tiempo que pudimos pasar juntos y lamento que no haya sido más. Te extraño, te quiero y nos vemos luego, amigo", escribió con dolor el actor Logan Miller.