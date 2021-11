Flor Vigna se sinceró sobre la cena que compartió con Luciano Castro y Sabrina Rojas

Flor Vigna y Luciano Castro están en pleno romance, y la influencer se sinceró en PH: Podemos Hablar (Telefe) sobre la cena que compartió con su novio y la ex de él hace algunas semanas.

Antes de entrar directamente en tema, Vigna reflexionó sobre las distintas etapas que atraviesan las relaciones. “Yo creo que todos vivimos lo que teníamos que vivir con nuestras parejas, y a mí me re costó entender eso de la vida que, como alguien decía, fracasa el amor. Para mí, el amor no fracasa, se termina un ciclo. Yo no creo que haya fracasado mi relación anterior, yo creo que vivimos lo mejor que podíamos vivir, que fuimos lo mejor el uno para el otro en esa etapa. Y se terminó”, reflexionó la bailarina.

Luego, Flor Vigna habló del momento que compartió con Luciano Castro y Sabrina Rojas. “Creo que Sabri y Lu también hicieron lo mejor posible, y hoy en día son los mejores padres y tienen conversaciones súper buenas. Hemos comido todos juntos porque lo que quieren ellos es darle prioridad a la familia”, se sinceró.

Por otro lado, durante el fin de semana Flor Vigna se refirió a la diferencia de edad de casi veinte años con Luciano Castro, y contó cómo sobrelleva la pareja esa distancia generacional.

Recordemos que Vigna y Castro se conocieron en un gimnasio, y en octubre blanquearon su romance luego de que aparecieran fotos y videos que los mostraban juntos. Recientemente, ella lanzó su carrera como cantante y el actor tuvo una polémica participación en su primer videoclip.