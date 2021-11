Tamara Báez, la novia de L-Gante, cautiva con fotos en traje de baño a dos meses de ser madre

Tamara Báez, la novia de L-Gante, tiene una creciente popularidad en las redes sociales. De hecho, día a día su cuenta de Instagram se acerca al millón de seguidores, y la joven tiene una activa participación compartiendo postales de su vida cotidiana y sus diferentes looks.

En horas de la madrugada del domingo, Tamara cautivó a sus fans con algunas fotos luciendo distintos conjuntos de trajes de baño, aprovechando las altas temperaturas que reinan en la provincia de Buenos Aires durante este fin de semana largo. La flamante influencer ya había causado furor hace días luciendo un outfit en composé con su pequeña hija.

Y ahora, Tamara Báez promocionó la línea de trajes de baño que elige compartiendo algunas postales en bikini. Además, la mamá de Jamaica interactuó un rato con sus seguidores que estaban despiertos a las 5 de la mañana. "Recién se fue mi chico y me puse a sacarme fotos también", le dijo una usuaria. A lo que la novia de L-Gante respondió espontánea: "Ok, no soy la única loca que se saca fotos tan temprano".

Además, en sus hisotorias de Instagram Tamara Báez destacó: "2 meses de ser mami". Mientras que en otro posteo señaló la agobiante temperatura de 34 grados en Buenos Aires.