El percance que sufrió Pampita durante una velada romántica con Roberto García Moritán

Pampita volvió a ser mamá hace unos pocos meses. Ana, su primera hija junto a Roberto García Moritán, la mantiene completamente feliz, aunque también demanda el tiempo lógico de una recién nacida. Aunque eso no le impide al matrimonio respetar el acuerdo de una salida por semana "a solas". Fue durante uno de estos encuentros románticos que sucedió algo inesperado que arruinó la velada.

La modelo contó que durante la cena en un restaurante no alcanzaron a probar bocado.. ·Fuimos a comer ayer con Rober y Anita, una salida de novios y Anita se hizo popó", comenzó relatando la también jurado del Bailando. "Pero no es que se hizo poco, se hizo hasta el cuello y como yo la tenía a upa me hizo a mí también en la ropa", aseguró. Aunque intentó disimular lo sucedido, tuvieron que pedir la cuenta "y salir corriendo a bañarla", comentó."Ella se mataba de risa, estaba re divertida de que la tengamos que limpiar toda; y después me bañé yo también, nos bañamos todos", aseguró.

Recordemos que desde el momento que decidieron formar una familia, la pareja se propuso mantener ciertos acuerdos para renovar el amor, teniendo en cuenta la abultada agenda que tiene cada uno. Fue la propia conductora quien reveló detalles del romántico pacto.

"Nos vamos siempre a almorzar por Palermo, porque una vez por semana tenemos nuestra salida de novios y tiene que ser al mediodía porque a la noche trabajo", contó Pampita.

"Hay que hacer eso, encontrar un día para la pareja, o al menos un ratito" aconsejó. "Si tengo que ir a cenar a la 1.30 de la madrugada cuando termino La Academia imaginate cómo estoy, no se puede", argumentó. Luego de su salida a solas, cada uno sigue con sus actividades laborales y se reencuentran a la noche en su casa.