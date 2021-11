La categórica frase de Susana Giménez sobre el presente de la Argentina

Susana Giménez dio una entrevista exclusiva a La Nación donde habló sobre su vuelta a la televisión, su experiencia con el Covid-19 y sus charlas con Mirtha Legrand. Además, y como viene haciendo en reiteradas oportunidades, opinó sobre el presente de la Argentina.

"¿Tenés esperanza en la Argentina?", le preguntó el periodista Pablo Mascareño. "Tengo mucha esperanza en la Argentina, el país sabe lo que tiene que hacer", respondió Susana. "Así no se puede seguir, un país enorme y rico como el nuestro, no puede estar en la decadencia en la que está, no es normal, no se puede", agregó, preocupada por la crisis que vive el país.

Sobre su dura experiencia con el coronavirus, Susana reveló que tuvo mucho miedo. "Tuve mucho miedo, como nunca en mi vida, terror. Sentís miedo al no saber qué te pasa, porque, en realidad, no te duele nada. Con otras enfermedades, algo percibís: te duele el estómago, la cabeza, algo… Con el Covid no te duele nada, entonces no sabés qué tenés. Te ponés mimoso, llorón. Era una angustia permanente, tenía visiones, sueños rarísimos. Muy aterrador", recordó.

Finalmente, confirmó su regreso a los medios con un sorpresivo anuncio. Desde este martes 2 de noviembre, estrenará un canal propio en el servicio de televisión y?streaming?gratis Pluto TV. "El mundo ha cambiado y la televisión, también. Los canales de cable y las plataformas son una competencia muy fuerte para la televisión abierta. Sin ir más lejos, Viacom tiene unos canales fabulosos", comentó, entusiasmada ante el lanzamiento.