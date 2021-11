Ana Rosenfeld reveló qué le dijo su marido antes de morir por Covid-19

Ana Rosenfeld transita el momento más duro de su vida luego de enfrentar la trágica muerte de su marido Marcelo Frydlewski producto del Covid-19. En este difícil momento, decidió romper el silencio y dio su primera entrevista en los medios.

La persona elegida por la letrada para abrir su corazón ante los medios en un momento de tanto dolor fue Ángel de Brito. En este contexto, Rosenfeld estuvo invitada a Los ángeles de la mañana y contó detalles de lo sucedido. "Faltaban unos días para volver y le dije 'amorcito me voy a ir a hisopar' y él me dijo 'nena hace dos años que todas las noches sentís que tenés Covid'... Durante la pandemia yo tenía la imaginación de que me iba a tocar y me cuidaba, no iba a ningún lado. Él siempre dijo 'si yo me contagio Covid, me muero'", confesó la abogada.

Recordemos que ella fue la primera en contagiarse y luego su marido. En esos primeros días, Ana recordó que estuvieron en habitaciones separadas. Pero tras una semana Marcelo comenzó con fiebre y con poca saturación de oxígeno. "Todavía yo estaba en el proceso de aislamiento y lo metí en un Uber contra su voluntad. Él sentía que si iba a internarse probablemente no saliera", reflexionó Rosenfeld sobre el momento en que decidió que su marido tenía que internarse.

Finalmente, Rosenfeld contó que ambos decidieron viajar a Miami a visitar a su hija Stefy, quien vive allá hace diez años. La abogada explicó que encararon esas vacaciones con todas las precauciones necesarias para evitar un contagio de coronavirus.