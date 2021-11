Contundente respuesta de Pampita a Flavio Azzaro tras tildarla de "la cornuda de Argentina"

Este martes, Flavio Azzaro volvió a atacar a Roberto García Moritán, luego de que Pampita saliera en defensa de su marido. Fiel a su estilo, el panelista de Polémica en el bar (América) redobló la apuesta.

"Me parece que cuando invitás a alguien a un programa, tanto la producción como el conductor tienen que tener cierto respeto por el invitado. Y me pareció, más allá de los comentarios de él (Azzaro), la producción y el conductor no tuvieron el respeto que Robert se merecía", comentó la modelo en diálogo con Intrusos (América).

El cruce siguió en las redes sociales, ya que fue la propia Pampita quien compartió en sus historias de Instagram una foto de una entrevista retro a la vedette Valeria Degenaro con un textual que involucra al periodista deportivo, con quien había tenido un amorío: "El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril".

Azzaro recogió el guante y trató a la conductora de manera despectiva. "Querés que saquemos cosas del pasado, Pampita, de mi vida? Mirá que sos la cornuda de la Argentina", lanzó. "Si queremos ser malos, somos malos todos, Pampita. Sos la cornuda", agregó.

Al enterarse del comentario, la conductora compartió dichas imágenes en sus redes sociales a modo de repudio. "¿En serio le dan lugar a este hombre en televisión?", comentó, arrobando a la cuenta oficial de Instagram del periodista y también las redes del canal en la que trabaja.