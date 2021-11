Tras los fuertes rumores, Jorge Rial reveló si está separado de Romina Pereiro

Desde hace varias semanas ronda entre los medios el fuerte rumor de que Jorge Rial y Romina Pereiro estarían atravesando una crisis matrimonial. Todo comenzó cuando ambos dejaron de mostrarse juntos en las redes sociales, algo que hacían muy a menudo. Esto generó especulaciones.

Fue Ángel de Brito quien reveló la charla que tuvo con el periodista sobre este tema en particular. Rail negó rotundamente la información sobre una separación con la nutricionista. "Hablé con Rial esta mañana porque había unos rumores de separación de su mujer, Romina y me dijo que no, que está todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé", explicó el conductor de LAM.

Tras la aclaración de Rial, fue Pereiro quien habló de los rumores. "Nada que ver", aseguró Romina al periodista Juan Etchegoye de Mitre Live (Radio Mitre). "Todo el tiempo dicen eso. Pero ya me cansé de salir a aclarar", sentenció la esposa de Rial.

Cabe recordar que Rial y Pereiro se casaron en abril de 2019 tras dos años de noviazgo. La celebración fue súper íntima, solo 90 invitados, que se acercaron a El Abierto, Villa Urquiza. El sitio fue elegido por la pareja junto a Claudia Villafañe, que se encargó de toda la organización.

Entre los famosos invitados estuvieron Marcelo Polino, Valeria Archimó, Paz Cornú, la doctora Mariana Gallego y su marido el doctor Mauricio D'Alessandro, los abogados Rafael Cuneo Libarona y Bernardo Beccar Varela, la gerente de Programación de América, Liliana Parodi, Pía Shaw y parte del equipo de Intrusos con Marcela Tauro, Daniel Ambrosino, Guido Zaffora, Débora D'Amato, Damián Rojo y Adrián Pallares.