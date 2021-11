¿Se terminó? Las pruebas de la profunda crisis de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo

Las redes sociales transformaron la cotidianeidad de las personas en todo el mundo, desde su irrupción la vida ha virado con este comportamiento digital y cada día adquiere mayor relevancia. Los puentes que se construyen poseen cientos de beneficios y en el mundo del espectáculo también se constituyen en un espacio para brindar novedades, para plasmar cambios en la rutina.

En ese sentido, para la historia de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo las plataformas actuaron como un vehículo para confirmar el romance, cuando ninguno de los dos se expresaba públicamente y permitió corroborar el nacimiento del amor.

Ahora también el mundo digital posibilitó detectar una crisis profunda de pareja. ¿Por qué? Resulta que Daniel tomó la extraña decisión de eliminar todos, pero absolutamente todos, los posteos de su Instagram con Gianinna. Una determinación para nada azarosa y que ratifica una problemática en el noviazgo.

A partir de ese punto se desprendieron otras ramificaciones en consonancia. Por ejemplo, en esas horas Jimena Barón posteó un mensaje muy extraño, que se enmascaró en su promoción de una aplicación que mide los pasos diarios y puso: “Pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota a o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear mal. No es bondad, es inteligencia”.

Aquella frase se leyó como un filoso palo a Gianinna y Daniel. Lejos de pasar desapercibida, la hija de El Diez también apareció en el universo digital y lanzó una serie de publicaciones como esa storie con fondo negro y unas líneas picantes: "Hablar de una persona que no conocés, te hace hablar más de vos que de él".

Y no fue lo único que emanó Gianinna, porque en otro posteo abordó una especie de reflexión que luce dirigida a Daniel: “Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese. Cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese. Cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese, ‘Verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”.

Por el momento no brotaron más indicios, pero todo permite elucubrar una fortísima pelea en el seno de la pareja de Maradona y Osvaldo, justo cuando hace unas semanas tomaron coraje para visitar juntos el piso de Los Mammones, donde la hija de Claudia Villafañe se mostró muy enamorada del ex futbolista.

Claro que la relación amorosa ya ha transitado por vaivenes, por rumores de diferencias, sobre todo en esos días en los que Gianinna le solicitó a una usuaria de Twitter que aclarara que la había visto en un bar porque eso había despertado un ataque de celos de Daniel.