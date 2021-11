El conocido periodista que dice que el acto de Alberto Fernández es para Cristina Fernández de Kirchner lo mire por TV

Este miércoles en la tarde, tendrá lugar en Plaza de Mayo el acto convocado por Alberto Fernández por el Día de la Militancia. En sintonía con el evento, un conocido periodista aseguró que el evento es “para Cristina que lo mira por TV”.

Ernesto Tenembaum dijo en su programa radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?: “Lo de hoy no tiene que ver con el día de militancia, hoy es el día de ‘para Cristina que lo mira por TV’: digámoslo derecho viejo como corresponde, es el acto que armó Alberto Fernández para decirle a Cristina... ¿así que vos sos la líder del peronismo? Mirá”.

Luego, el conductor agregó filoso: “¿Así que vos sos la única que convoca gente? Mirá. ¿Así que la calle es tuya? Mirá. ¿Así que vos la tenés más larga? Mirá'. Eso es lo que va a pasar hoy”.

Ernesto Tenembaum ensayó un filoso análisis sobre el acto que este miércoles liderará Alberto Fernández.

Alberto Fernández será el único orador del acto con el que el oficialismo apunta a recomponer la imagen del mandatario. Cristina Fernández no estará paresente y se espera una concurrencia superior a las 100.000 personas.

“El día del festejo de la derrota (Alberto Fernández) dijo ‘celebremos esta victoria como corresponde y vamos a Plaza de Mayo’. Y La Cámpora, frente a semejante despliegue, dice ‘y bueno, vamos nosotros para no quedarnos afuera’, pero van de chiripa, como diciendo no nos queda otra. Va a ser una plaza albertista, el único orador va a ser él”, remarcó Tenembaum.

Finalmente, el periodista reflexionó: “En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner está en una etapa de repliegue, o sea: ‘hagan lo que quieran, no me importa cómo sale, yo no pongo mi caripela ni en pedo’. No voy al acto de celebración de la derrota, no voy al acto de Alberto; dijo que apoya pero no aparece. Visto desde afuera, el despliegue de hoy va a ser como extraño”.