Tras la defensa de Pampita, Flavio Azzaro volvió a atacar a Roberto García Moritán con una sarcástica frase

Este martes, Flavio Azzaro volvió a atacar a Roberto García Moritán con una sarcástica frase, luego de que Pampita haya salido en defensa de su esposo. Fiel a su estilo, el panelista de Polémica en el bar (América) arremetió contra el flamante diputado con una nueva chicana.

Recordemos que este lunes, Pampita disparó fulminantes dardos contra Azzaro y le dedicó un lapidario posteo en la red. “Me parece que cuando invitás a alguien a un programa, tanto la producción como el conductor tienen que tener cierto respeto por el invitado. Y me pareció, más allá de los comentarios de él (Azzaro), la producción y el conductor no tuvieron el respeto que Robert se merecía”, comentó Pampita en diálogo con Intrusos (América), repartiendo así su crítica entre Flavio Azzaro y Mariano Iúdica.

Este martes, el conductor de Polémica en el bar hizo su descargo. “La quiero y la conozco (a Pampita) desde hace años. Pero, cuando dice ‘el conductor’ yo sé que está enojada, porque si no hubiera dicho ‘Mariano’. No era la intención traerlo a Roberto acá para que pase un mal momento. De hecho, se subió a la discusión y lo hizo maravillosamente bien. Después, cuando terminamos, nos quedamos hablando. Pero estuvo divertido, pegó dónde tenía que pegar y participó de un programa picante”.

Por su lado, Flavio Azzaro no se quedó callado y apuntó con sarcasmo: “Igual Pampita no trabaja en Canal A, trabaja en el programa de (Marcelo) Tinelli que es un quilombo bárbaro... Lo digo con onda, pero no lo dice Teté Coustarot. Ella también vive del debate y está todo bien. Dice que su marido hace dos décadas que trabaja en la gastronomía. Bueno, ¡que vaya a Utilísima entonces! ¿Acá viene? Si viene acá es para polemizar”.

Además, Azzaro cuestionó que Pampita se haya metido en su cruce con Roberto García Moritán. ”Es como que mi novia salga a defenderme a mí. ¡Queda feo!”.

Finalmente, el empresario llamó por teléfono al programa y cerró la polémica. “Entiendo que esto es así. Yo me levanté de la mesa tranquilo y nos dimos la mano con Flavio, así que está todo bien de mi parte”, aseguró el legislador.