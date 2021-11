Sol Pérez confirmó la noticia más esperada por todos

Tras los fuertes rumores de embarazo que comenzaron a circular en los medios en los últimos días, Sol Pérez salió a aclarar los tantos. En diálogo con Implacables, la la actual panelista de Nosotros a la mañana reveló el motivo por el cual se dispararon las especulaciones sobre la posible llegada de un bebé.

La rubia aclaró que sólo tuvo un ataque al hígado, pero sí confirmó que ya tiene fecha de casamiento con su novio Guido Mazzoni. "No lo estoy. Vamos a buscar más adelante. Si viene, viene, pero no estoy embarazada. Simplemente me sentía mal. Tenía dolor y me agarró un ataque al hígado impresionante. Solamente eso", aclaró Sol.

Luego, contó que están muy felices tras haber tomado la decisión de mudarse juntos: "Si puedo imaginar o planear, prefiero casarme, disfrutar del casamiento, de la luna de miel y todo. Después buscar el bebé. Si viene, viene, pero no es la idea".

Acto seguido, lanzó la bomba del casamiento: "Él dijo que en el 2023 nos casábamos. Así que ya tiene que proponérmelo porque tengo que preparar el casamiento…", reconoció Sol.

Finalmente, aclaró lo importante que es esta nueva etapa en su vida, poniendo el acento en formar una familia y decidiendo pasar más tiempo con su pareja. "Este año prefiero descansar un poco. Disfrutar de un verano, también, que no pudimos por la pandemia. Donde uno pueda salir, disfrutar, en familia y con amigos. Y el año que viene veré. Uno nunca sabe en televisión, pero nos va muy bien en Nosotros así que seguimos ahí", concluyó.