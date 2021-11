Pampita defendió a Roberto García Moritán con fulminantes dardos contra Mariano Iúdica y Flavio Azzaro

Tras el mal momento que pasó Roberto García Moritán en Polémica en el Bar (América), Pampita salió en su defensa con fulminantes dardos para Mariano Iúdica y Flavio Azzaro, conductor y panelista del legendario programa.

Recordemos que Azzaro provocó al flamante diputado llamándolo "el marido de Pampita", además lo calificó como un desastre en economía y lo mandó a jugar al fútbol con Benjamín Vicuña.

Sobre el desafortunado episodio, Pampita opinó en un móvil de Intrusos (América): “A mí me parece que cuando invitás a alguien a un programa, tanto de parte de la producción como del conductor tiene que haber cierto respeto por el invitado. Me pareció, más allá de los comentarios de él [Azzaro], que la producción y el conductor no tuvieron el respeto que merecía Rober. Si invitás a alguien es para que lo pase bien, para que tenga un espacio”.

Luego, cuando el cronista le dijo que Mariano Iúdica había intentado moderar la situación, Pampita aseguró: “Yo no lo vi así. Me parece que tanto la producción como el conductor tienen que respetar a alguien que invitan, que va de la mejor manera a sentarse y a pasar un momento agradable. No me sorprendió porque es un estilo muy personal que tiene ese panelista”, remarcó sobre la actitud de Flavio Azzaro.

Sobre una de las frases más asperas de Azzaro contra Roberto García Moritán, cuando le dijo: “El día que te deje Pampita te vas a tener que poner un maxikiosco”, Pampita retrucó: “Eso habla de él, no habla de Rober, porque la verdad es que Rober está en el rubro gastronómico desde hace más de dos décadas, le ha dado trabajo a miles de personas en estos 20 años”.

Finalmente, la modelo se refirió al mote "el marido de Pampita" con el que habitualmente identifican a Roberto García Moritán. “Eso a él le da mucho orgullo. No lo vive como un agravio o un insulto. Nunca se ofendió por eso. Al contrario. Sabe que soy querida, lo vive conmigo en el día a día, como recibimos afecto constantemente. No es algo de lo que reniegue. Para nada”, remarcó la condutora.

Además, Pampita compartió en una de sus historias de Instagram la imagen de una nota que le hicieron hace algunos años en una revista del espectáculo a Valeria de Genaro, expareja de Flavio Azzaro. “El gran plan con Azzaro era fideos con manteca y Rivotril”, es el título de la nota que expresa un lapidario comentario de la ex del panelista de Polémica en el Bar. Pampita completó el posteo con un emoji y arrobando al polémico periodista.