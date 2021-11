La regla secreta que tiene Pampita sobre la educación de sus hijos para que en su casa todo “funcione”

La organización es algo clave en la vida de Pampita. Tiene muchos hijos (4) y varios trabajos (al menos 2 estables), y para que todo camine por donde tiene que ir la modelo dice que es bastante estricta y ceñida a sus reglas para la educación de sus bajitos. Eso se puede ver bien en claro en su reality, Siendo Pampita.

Esta vez, en el estreno del episodio 6, se muestra en una charla con Jimena Barón cuál es la regla de oro para que todo funcione dentro del amplio triplex (sí, tiene tres pisos con una pileta incluida) en el que vive junto a Roberto García Moritán, su esposo, en el barrio de Palermo.

Todo comienza con un piropo de La Cobra para ella: “Nos hicimos muy amigas, sí. Y yo la re admiro. En la casa de ella todo funciona perfecto, y yo soy un desastre. Hasta las tostadas le salen re bien”, comenzó. “Lo voy a decir: a las 20:30, en su casa, vos hablas con ella y hay un silencio total… Y decís: ‘Pará, ¿los pibes?’ Y ella te cuenta que están durmiendo: ¡20:30 duermen! Y yo lo tengo a Momo agarrado”, explicó.

En la comparación, Pampita dio sus detalles para imitar: “Es que con tanta gente en casa, si no hay ciertas reglas, no se puede. Con uno sería más fácil, pero si todos me caminan por la cabeza me vuelvo loca”, dijo la mamá de Ana. “Admiración absoluta", sumó Barón. Hay que sumar otro dato: en esa casa a veces duermen Santino (16) y Delfina (15), los hijos de Moritán.

En otra entrevista, Carolina Ardohain habló de la relación especial que mantiene con cada uno de sus hijos y contó los rasgos que hacen especial a cada uno. Sobre Bautista, el mayor, de 13 años, afirmó que “ya está grande. Es muy compañero, se da cuenta de todo, es el que está al lado, con el que charlamos temas más profundos y es muy protector”.

“Sé que cuento con él para todo. Además, tiene una actitud súper amorosa con sus hermanos, los acompaña y guía. Ahora, también, está en las cosas de su edad, empezando la adolescencia, con el colegio cada vez más difícil. Pero con la familia es un divino”, explicó Pampita.

Siguió con el “nene de 8”: “Beltrán es mi gemelo. De personalidad, es muy parecido a mí. Es el más prolijo, ordenado, quiere que todo salga perfecto. Heredó toda esa parte mía y yo lo lamento porque se va a frustrar mucho porque no todo en la vida sale perfecto. Es aplicado, estudia un montón para las pruebas y no espera menos que una super nota. A mí me pasaba lo mismo”, contó.

Y terminó con Benicio, de 6 años: “Es el más chiquito de la familia y se nota. Es el más lúdico, el único que juega todo el día, con juguetes u objetos de la casa. Usa mucho la creatividad. Es el niño, los demás ya están en otras etapas”.

Y dio más tips de lo que pasa en su casa: “Me gusta estar en grupo familiar. Que comamos todos juntos, que cuando pase algo haya muchos dispuestos a ayudar. Me acomoda “la patota”. Me gusta la crianza de los chicos en un ambiente donde haya todo tipo de edades”.

Y cerró: “Que se note que hay un cariño fuerte, sincero, que nos acompañamos en las buenas y en las malas, y estemos pendientes uno del otro. Tengo amigas que ayudan a alguno de mis hijos con materias y yo también estoy a disposición siempre. ¡Esto es una gran familia!”.