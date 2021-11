Jorge Rial rompió el silencio y aclaró si está o no separado de Romina Pereiro

Este martes en Los ángeles de la mañana (El Trece), aseguraron que Jorge Rial rompió el silencio y aclaró si está o no separado de su pareja, Romina Pereiro.

El conductor Ángel de Brito dio detalles de la charla que tuvo Jorge Rial tras los rumores de separación de estas últimas semanas. El exlíder de Intrusos (América) negó de forma contundente la ruptura. "Hablé con Rial esta mañana porque había unos rumores de separación de su mujer, Romina -lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas-, y me dijo que no, que esta todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé", detalló el conductor de LAM.

Recientemente se multiplicaron las versiones de separación entre Jorge Rial y Romina Pereiro cuando ambos dejaron de compartir imágenes juntos en Instagram. Además, en el último tiempo no se ha visto a la pareja en eventos o salidas, por lo que en las redes comenzaron a circular rumores de ruptura.

De Brito también le preguntó a Jorge Rial en qué fecha asistirá a Los ángeles de la mañana para tener la entrevista que había prometido, ya que Ángel estuvo recientemente como invitado en Argenzuela, el ciclo radial de la ex figura de América. "Me cortó ahí... grillos, grillos", expresó De Brito. En tanto que Pía Shaw prometió: "Va a venir, va a venir, yo me encargo".

Por otro lado, esta semana Jorge Rial fue noticia por destruir a Mónica Gutiérrez con un mensaje demoledor, en un nuevo capítulo de resentimiento del periodista hacia su colega.