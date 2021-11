Martín Bossi sufrió un brote alérgico y tuvo que suspender su show

Martín Bossi tuvo que suspender su función de anoche en Paysandú, Uruguay. El actor sufrió un brote alérgico mientras se encontraba en pleno show y tomó la decisión de no seguir adelante.

"Soy alérgico al polen. Se me fue al pecho, no pude hablar y menos continuar con un show que iba a durar alrededor de dos horas”, precisó el artista a los medios. "Estoy hace tres meses con una gira que es muy exigente", agregó sobre la situación que le tocó atravesar.

En diálogo con La Nación, el humorista llevó tranquilidad: "Quédense tranquilos que estoy bien, no pasó nada. Vengo de tres meses de gira, por todo el país, con un nivel de exigencia grande con este espectáculo que estoy haciendo. Empecé el espectáculo y me quedé sin voz, así que tuve que parar el espectáculo. Le pedí perdón a la gente y me fui", detalló.

Recordemos que el espectáculo Martín Bossi Comedy Tour, Bossi propone hacer reír, cantar y bailar al público acompañado por músicos y cantantes durante una hora y media. Monólogos de actualidad, música y canciones, llevan al público a adentrarse en el mundo del artista que eligió como eslogan de este esperado regreso a los shows en vivo la frase.

Recordemos que hace algunas semanas, Bossi fue noticia luego que se revelara el supuesto romance que estaría protagonizando con la ex Verano del 98 Sabrina Carballo.

Mairte Peñoñori fue quien disparó la información en Los ángeles de la mañana. "Martín Bossi y Sabrina Carballo están saliendo, los vieron mucho por Belgrano tomando cervecita y demás", comenzó diciendo. Luego agraegó: "Bossi se pone como loco cuando ve alguien que le quiere sacar una foto con el celular. La persona me lo contó y me dijo ‘no sabés cómo se empezó a esconder cuando me vio el celular’"

Además, la panelista de LAM sostuvo que el humorista se estuvo quedando en la casa de Sabrina. "Ya hay un vínculo de pernocte. A mí me cuentan que viene hace mucho esta relación pero siempre así de manera informal, libre".