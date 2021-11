La drástica decisión que tomará Luis Novaresio en relación a su futuro en los medios

La ceremonia de entrega de los Martín Fierro de Cable se llevó a cabo este martes. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entregó los galardones más importantes de la televisión nacional a las producciones de 2019 y 2020. La ceremonia se realizó en el Luna Park, con la conducción de Pampita y El Pollo Álvarez.

Entre los ganadores de la noche, Luis Novaresio se alzó con el premio como conductor de mejor programa de interés general. El abogado festejó junto a su esposo Braulio Bauab y compartió en sus redes sociales imágenes del feliz momento.

"No me lo esperaba a este Martín Fierro. Parece una pose al decir que no me lo esperaba, pero es así", comentó Novaresio en diálogo con PrimiciasYa.com. Además, comentó: "Es lindo que haya vuelto este evento, volver a estar sin barbijos. Estuvo muy bien la fiesta, muy bien ambientado. Es buena la comida y está todo muy bien".

Finalmente, al ser consultado sobre su futuro laboral, reveló: "Siempre digo lo mismo, voy a trabajar menos, pero no me creo ni a mi mismo. Pero voy a intentar trabajar menos".

Cabe recordar que esta edición de la entrega de los premios, APTRA eligió el ciclo de A24 como el mejor en la categoría de interés general. Así Novaresio le ganó a Dicen que dicen, el programa que conduce Alberto Lotuf, y a Sobredosis de TV (C5N), El Diario del Domingo (Canal 26) y Nuestra Tarde (TN).