A casi un mes de su partida, Ana Rosenfeld homenajeó a su esposo

El pasado 6 de octubre, Marcelo Frydlewski falleció en Miami luego de estar internado más de un mes producto de las complicaciones que le trajo el covid-19. Desde ese momento, Ana Rosenfeld, su mujer, no ha dejado de recordarlo diariamente en sus redes sociales.

Ahora, en su última publicación, la abogada de los mediáticos compartió un pequeño clip en el que, junto a su familia, homenajeó al empresario al realizar una actividad que solían hacer juntos. "La familia reunida… nada es igual, pero aprendí tu esencia", redactó junto a las imágenes en Instagram.

En el clip, de breve duración, se la ve a la letrada posando al lado de un gran chulengo. "Domingo en familia. Hijos, nietos... Hay cosas que voy a seguir haciendo en honor tuyo, pero no me salen como a vos. ¡Un asado! Se me quemó. Sabés que todo esto nos los enseñaste vos", expresó frente a la cámara.

Una semana atrás, Rosenfeld decidió volver al ruedo laboral luego del duro momento que le tocó vivir y lo compartió en sus redes. "No es un día fácil. Volví con la cabeza, con el cuerpo. Mi corazón no está acá pero en memoria y en honor tuyo te prometo mi querido amor que voy a seguir fuerte, fuerte, fuerte. Sé que lo hubieras deseado, que me apoyas. Siempre fuiste el motor que me dio la energía para ser lo que soy. Asique, estoy", manifestó en ese entonces.

Ana Rosenfeld junto a Marcelo Frydlewski

Y reconoció: "Trabajar es lo único que sé hacer sin que estés a mi lado. Desde que nos conocimos me llenaste de energía para cumplir mis objetivos. Hoy en tu memoria y con tu fuerza decidí seguir adelante".