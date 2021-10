Mavys Álvarez ubicó a Diego Brancatelli, pero él la ninguneó e insistió en defender a Maradona

Mavys Álvarez ubicó a Diego Brancatelli luego de que el periodista planteara dudas sobre las fuertes declaraciones que ella hizo sobre su relación con Diego Maradona. Lejos de entender el argumento de la mujer que confesó atravesar un infierno con el Diez cuando ella era adolescente, el integrante de Intratables (América) insistió en defender al ídolo del fútbol.

Tras la polémica por los dichos del panelista, Mavys Álvarez expresó: “No todo en la vida es dinero. Hay cosas como el dolor que uno siente, como todas las cosas que he sufrido y que realmente afectan a una persona: la dignidad, el orgullo de una mujer... todas esas cosas no tienen valor. Es una pena que hombres como él estén hablando tan mal de mí o de cualquier otra mujer y que estén revictimizándonos. He sentido el apoyo de las mujeres argentinas. Ellas saben lo que esto significa, lo que duele y por eso me han apoyado tanto”.

Por su laado, Diego Brancatelli respondió: "Lo digo, pero le van a pasar otro informe de este canal anticastrista, no hablé mal de ella, no hablo mal, no estoy en contra de ella para nada. Me solidarizo profundamente con todo lo que vivió, solamente que quiero saber absolutamente todo, es una inquietud. Que cuente su verdad, que llegue a la verdad que ella necesita para estar tranquila y ojala sea feliz. Yo la vi feliz pero qué se yo... tal vez el tiempo la hace sentir mal", expresó ninguneándola.

A su vez, Brancatelli opinó que Diego Maradona no la estaba secuestrando en el viaje en que la trajo a la Argentina, sino que "la estaba liberando de ese régimen (cubano) que tanto la hacia sentir oprimida".