El experimento de Netflix que no le gustó a nadie en una serie increíble

Netflix está buscando mejorar de manera permanente, y de vez en cuando realiza experimentos en su afán de dar el mejor servicio. Claro que las personas detrás del servicio de streaming no son infalibles, y lo que prueban no funciona siempre. Esto fue lo que pasó con una popular serie que tuvo un detalle que no gustó en lo más mínimo.

Hace un par de semanas, Netflix estrenó Misa de Medianoche, una serie de suspenso y terror del aclamado creador Mike Flanagan. No es exagerado asegurar que para el servicio de streaming era una de las apuestas del año. Flanagan se ganó fama con La Maldición de Hill House, una producción también de Netflix sobre una casa embrujada.

Con Misa de Medianoche, Flanagan tuvo control absoluto de las decisiones más importantes, y el resultado es impresionante. Una serie de autor como hace mucho tiempo no se veía, que explora temas bastante alejados de los intereses del gran público. Fe, mortalidad, remordimiento y libertad son algunas de las temáticas que el aclamado director explora en los 7 capítulos, cada uno nombrado tras un libro de la Biblia.

Un experimento arriesgado de Netflix

Muchísimos usuarios se sorprendieron desde el primer momento al descubrir que los subtítulos de la serie estaban "en argentino". Netflix puso a prueba una nueva forma de subtitular para nuestro país, que utilizaba modismos regionales en vez de el clásico español neutro al que estamos acostumbrados.

El enojo de los espectadores con Netflix.

Los "che" y frases como "vivo con mis viejos" se destacaban dentro de una traducción que muchas veces no pegaba con lo que mostraba la serie. Probablemente ese haya sido el problema principal. El denso contenido de Misa de Medianoche no soportaba bien el contraste entre la seriedad de lo que sucede con la liviandad de muchos argentinismos.

El doblaje también está en argentino, y fue lo que muchos usuarios criticaron en las redes. En realidad, el reclamo es que se pudiera volver al clásico español neutro, algo que resultó imposible hacer en Misa de Medianoche.

¿Se repetirá este arriesgado experimento? No hay dudas de que este tipo de doblaje y subtítulos funcionarían mejor en contenidos pensados para "jóvenes", o que no tengan el bagaje filosófico de Misa de Medianoche. Es cuestión de esperar para ver si Netflix se anima a intentar otra vez cambiar la forma en la que traduce las series.