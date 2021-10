Diego Brancatelli cubrió a Maradona con un escandaloso argumento sobre Mavys Álvarez

Un intenso debate se vivió este martes en Intratables (América). Tras las declaraciones de Mavys Álvarez sobre los detalles de la relación que tuvo con Diego Maradona, Diego Brancatelli defendió al Diez con un polémico argumento sobre la denunciante que causó repudio entre sus compañeros de programa y televidentes.

"Quiero saber al igual que todos ustedes qué fue lo que sucedió y qué rol tuvo cada uno en esta historia, pero también hay otras preguntas. ¿Qué habría pasado si Diego estuviera vivo hoy? Me parece que todo esto no hubiera pasado. Ella esperó a que Digo no estuviera para no poder contrastar las versiones. ¿Qué hubiera pasado si Diego le hubiera dejado un millón y medio de dólares?¿Haría la denuncia?¿Estaría tan dolida moralmente por lo que sucedió?", planteó Brancatelli.

Por su parte, Gastón Matías Marano, abogado y representante legal de Álvarez le respondió al panelista: "Es cierto que él murió y ella denunció, perlo que ocurre ahí es que cuando Diego muere y cuando Fidel Castro muere, ella pierde el miedo. La víctima de un abuso sexual muchas veces espera un espcio de seguridad. Ella lo contó cuando su abusador murió".

Lejos de quedarse callado, Diego Brancatelli subió los decibeles de polémica al argumentar: "¿Ella está dispuesta a firmar un documento donde no quiere nada de Diego, ni de la herencia, ni de la serie?". Frente a la indignción de sus compañeros de Intratables, el conductor Alejandro Fantino le preguntó al panelista: "¿Para vos es por plata?". Y Brancatelli no dudó en afirmar: "Para mí es por plata".

Automáticamente, en las redes se multiplicó el repudio contra el integrante de Intratables. Varias usuarias opinaron indignadas que por declaraciones como la del periodista, muchas mujeres no se atreven a denunciar a sus acosadores. A su vez, muchos internautas cuestionaron al colectivo feminista por no cuestionar los dichos del comunicador.