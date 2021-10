La frase de Pamela David que sembró dudas sobre el futuro de su nuevo programa

Hace poco menos de un mes, Pamela David regresó a la televisión con su nuevo ciclo La ruleta de tus sueños (Améric). Si bien la conductora, retomó su trabajo con la misma energía de siempre, ahora sembró dudas sobre el futuro de su programa con una particular frase.

En diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (Once Diez/Radio de la Ciudad), cuando le preguntaron sobre cómo se siente con su ciclo, respondió: “Estoy feliz de llevar una burbuja de buena onda en lo que el programa dure”.

Si bien con sus palabras, la conductora no se refirió en concreto al final de su ciclo, para algunos lo dijo entre líneas. Por otro lado, el flamante envío no estaría consiguiendo los números de rating esperados por el canal. De todas formas, y más allá de que las nuevas propuestas que aterrizan en la pantalla chica tienen cada vez menos tiempo para adquirir vuelo en las mediciones, sería muy prematuro hablar de un levantamiento de La ruleta de tus sueños.

Por otro lado, una vez más Pamela David habló en la entrevista sobre su relación con su marido, Daniel Vila y su influencia en su carrera en la televisión. "En algún momento parecía que tenía que renegar de mi marido, pero la verdad está buenísimo, es un compañero que me acompaña con mucha experiencia y me ayuda mucho. Tengo a mi marido sano, a mis viejos sanos y vivos, tengo mucho para agradecer y un trabajo que me hace feliz", expresó la presentadora.