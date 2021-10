A puro maquillaje, Luisana Lopilato mostró la intimidad de su hija Vida

Vida Bublé llegó a la vida de Luisana Lopilato para “alegrarla, es como una especie de regalo de Dios”, afirmó ella. Su mamá y su papá, el cantante Michael Bublé, la buscaron después de pasarla muy mal con Noah, su hijo mayor, que enfrentó un cáncer siendo muy pequeño (tenía entre 3 y 4 añitos cuando le ganó a esa cruel enfermedad: cáncer de hígado). Y vaya si lo logró.

Hoy, dicen ellos mismos, es el alma de la casa. La pequeña nació el 25 de julio del 2018 y con sólo 3 años es todo un personaje al que no le gustan las princesa y es fan de los superhéroes de Marvel, como le dijo alguna vez en un vivo a su papá.

"Después de todo lo que pasamos como familia, para nosotros es volver a apostar, es vida... y la verdad es que nos dio vida a todos y nos unió como familia. Mis dos hijos y ella, son lo más lindo que tengo en mi vida”, contó Lu.

“Todos mis hijos tienen nombres de la familia, porque es como una manera de hacer un reconocimiento. Noah tiene los nombres de los abuelos; Elías tiene el nombre de mi hermano y del nono de Mike; y, bueno, Vida le tocaba el de las abuelas", firmó sobre la elección del nombre

"Cuando nos dijeron qué era lo que tenía se terminó todo. Mi vida entera se terminó. Los médicos nos dijeron que no era nada bueno y fuimos aceptándolo día a día. Por suerte teníamos los mejores profesionales”, contó alguna vez Bublé.

“Cuando todo comenzó, me convertí en la fortaleza que nos mantenía a flote y traté de ser positivo. Pero cuando se terminó la quimioterapia y nos dijeron que lo había logrado, que estaba todo bien, me caí. Mi esposa es la que me sostiene ahora. Y por eso elegimos Vida para la casa", sumó Michael.

En estos días, Luisana mostró lo que es capáz la pequeña en su habitación. En un divertido video, lleno de ternura, Lopilato mostró cómo la maquilló para ir a buscar a sus hermanos al colegio en Canadá, donde viven gran parte del año (en 2022 casi con seguridad se trasladarán a Buenos Aires), y a tomarse el “avión”.

“¿Estoy quedando linda?”, quiso saber Luisana. “Estás hermosa, mamá”, le respondió después de dejarle toda la cara de color rosa chicle y verde agua. ¡Qué ternura!