Participante de Bake Off reveló ante el jurado que padece un tumor cerebral

Paula Paternoster continúa protagonizando momentos emotivos dentro de Bake Off Argentina. Luego de superar la última instancia de eliminación, esta semana la participante reveló durante una devolución el duro momento de salud que atraviesa luego que en marzo le detectaron un tumor cerebral.

"En marzo descubrimos que tengo un tumor en el cerebro. Tengo un adenoma hipofisario, es benigno pero desencadena problemas hormonales, infertilidad, menopausia temprana", contó la joven de 30 años ante la sorpresa de todos.

"Todo esto me lo dijeron en una llamada de 20 minutos que fue bastante difícil de procesar, ahí le metí un montón a la pastelería", señaló. "En este camino la medicina no siempre tiene respuestas inmediatas y fui a una persona que me recomendaron y me dijo ‘vos tenés alma de podio, sos una ganadora. Si abren la inscripción a Bake Off, anotate porque tenés todo para ganar’", afirmó sobre cómo se enteró de su enfermedad.

"Me da dolores de cabeza, hay días que tengo muy baja energía, hay días que tengo migrañas", enumeró la participante. Y contó cómo le había afectado a su salud: "Yo vine muy enojada con mi cuerpo, sentía que no iba a poder, y la realidad es que toda esta experiencia me sirvió para amigarme conmigo misma. Es mucha presión, pero ya ir a correr al abatidor, volver y que esté bien ya es un logro tremendo", agregó visiblemente emocionada.