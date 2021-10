La fuerte pelea entre Jorge Lanata y Marcelo Longobardi llegaría a su peor final

Jorge Lanata y Marcelo Longobardi estallaron en una fuerte pelea en agosto, y desde ese momento las máximas figuras de Radio Mitre han mantenido una tensión que podría llegar a su pero final.

Recordemos que el jueves 12 de agosto, Lanata decidió hacer unos mintuos de silencio en su programa radial porque Longobardi le venía entregando tarde su espacio. "Voy a hacer tres minutos de silencio porque es lo que se pasaron. Entregaron 10:04", se limitó a decir el conductor en esa oportunidad.

A partir de aquel momento, las autoridades de la emisora decidieron eliminar el pase entre los periodistas para evitar más rispideces.

Y ahora, según informó A24 Show, en las últimas horas hubo una fuerte discusión entre Longobardi y los directivos de Radio Mitre. Aparentemente, la tensión con su colega fue el eje del cruce con las autoridades y el conductor de Cad Mañana estaría interesado en renunciar.

El detonante habría sido una entrevistaa que recientemente dio Jorge Lanata a Infobae, en donde sacó a relucir el conflicto con Marcelo Longobardi. "Yo voy de 10 a 14, no puedo llegar a las 14, si lo hago no hay programa. Tengo que llegar a la hora que tengo que llegar. Y sí, tuve una diferencia con Longobardi por el tema de las entregas. Yo un día hice silencio porque, en realidad, le avisé antes que si al otro día seguía pasando lo mismo iba a hacer silencio, lo hice y él se ofendió. Lo que digo es que cuando vos no respetás el tiempo de los demás, le estás cagando su tiempo", sentenció el conductor de Lanata sin fitltro.

Por otro lado, Jorge Lanata se prepara para volver al ruedo tras haber sido operado el lunes de esta semana, y a pesar de las versiones sobre su salud, el conductor ya fue dado de alta.