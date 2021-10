Mica Viciconte no confía en La China Suárez y sorprendió a todos con una revelación

Mica Viciconte y Fabián Cubero estuvieron como invitados a No es tan tarde, programa que conduce Germán Paoloski por la pantalla de Telefe. Aprovechando el escándalo mediático del que todos hablan, el conductor le consultó a Mica qué haría si se entera que La China Suárez le escribe a Cubero. La modelo sorprendió con su respuesta.

"Vos sabes que salió este tema. Estaba acostada en la cama y le dije: ¿Te escribió?. Te agarra la duda. Él me contestó que no, y ahí quedó todo", reveló la rubia en el marco de la polémica que se generó entre Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez.

Rápidamente el periodista le consultó al ex jugador. "Fue un no contundente", manifestó Cubero. "No fue chequeada la información, no le miro el celular ¿Y si fuera así, cuál sería tu respuesta?", consultó el conductor. "No, no contesto", respondió Fabián.

"¿Pero le contarías a Mica?", volvió a indagar Paoloski. Poroto aseguró que no es algo necesario, pero Mica entre risas lanzó: "¡Sí! ¡Me cuenta! Porque igual me voy a enterar".

"No tendría una amiga como la China Suárez, que en cualquier momento se le tira a mi pareja. Hay un tema de códigos, de respeto. Ella se metió en la boca del lobo con su descargo, diciendo que le mienten". disparó picante la ex Combate. "Son relaciones públicas las de Icardi y Wanda. El justificativo que dio como mujer no me parece válido", sentenció Mica.

Finalmente, Cubero analizó: "Cuando las cosas son tan públicas, se hace difícil. Se dicen tantas cosas que hasta que no hablen, no se sabrá realmente lo que pasó".