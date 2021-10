La China Suárez puso en su lugar a una seguidora que la agredió con un comentario

En estos últimos días, la China Suárez había optado por bloquear la posibilidad de que sus seguidores comenten sus posteos, para evitar agresiones en el escándalo en el que quedó involucrada. Pero ahora, volvió a habilitar los mensajes y luego de que una seguidora la agrediera con un filoso dardo, la actriz la puso en su lugar.

Recordemos que la China está en medio de la tormenta entre Wanda Nara y Mauro Icardi tras quedar señalada como la tercera en discordia. Con el paso de los días, la artista ha logrado relajarse y este sábado compartió un breve video en el que demostró que está más bella que nunca, mientras la mediática estalla de furia.

Además, la China Suárez subió en estos días desde Madrid una foto en la que aparece muy divertida en las calles de la capital española. “La única forma de comer helado”, dijo en una postal en la que hace hasta lo imposible para no mancharse la ropa.

La divertida foto que compartió la China Suárez desde Madrid.

Entre los miles de comentarios que recibió, hubo una seguidora que increpó con la frase: “No es lo único que te comés en España”. A lo que la China Suárez respondió irónica: “Claro que no. No sabes las tortillas de papa babé que me estoy comiendo”.