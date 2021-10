Alejandra Maglietti sorprendió al ponerse del lado de Wanda Nara en un punto del escándalo con la China Suárez

Alejandra Maglietti sorprendió al ponerse del lado de Wanda Nara en un particular punto del escándalo con la China Suárez. La abogada y periodista había tenido un fuerte cruce en la red con la mediática, pero ahora cuestionó a la actriz de manera categórica.

En diálogo con el programa radial Agarrate Catalina, por La Once Diez, Maglietti opinó sobre el fuerte descargo de la China Suárez y señaló: “Me pareció que en algunas partes tenía razón, y en otras no. Es probable que los varones le hayan mentido, porque es una cuestión que suele ocurrir, pero en este caso me da la sensación de que ese argumento no entra tanto. Me hubiera gustado que le pida disculpas a Wanda, que es algo que le faltó a la carta. Podría haber incluido un pedido de perdón, diciéndole: ‘La verdad no fue mi intención romper tu pareja’. Y listo, me parece que era ponerse en otro lugar, porque el sufrimiento de Wanda también está”.

En la misma entrevista, Alejandra Maglietti le dio cátedra de códigos a Wanda Nara por el uso de su mensaje agresivo con otras mujeres. “Tampoco está bueno decirle put... Tiene muchas maneras de defenderse, sin caer en esos viejos insultos arcaicos, esos motes que se le ponen a las mujeres que realmente son de cuarta. O, por lo menos para mí, atrasan”, remarcó criteriosamente la periodista.

A lo largo de los días, así como todo el país habla del escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, con la China Suárez como tercera en discordia; vairas figuras han tomado su postura; y así como Maglietti hizo una abarcadora lectura del espisodio, Juana Viale no tuvo problema en tomar partido por la China Suárez y destruyó a Wanda Nara con una filosa frase.