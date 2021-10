Alejandra Maglietti le dio cátedra de códigos a Wanda Nara

En los últimos días, Alejandra Maglietti fue agredida por Wanda Nara, y ahora en una extensa entrevista, la abogada y periodista le dio cátedra de códigos a la mediática.

Recordemos que Maglietti había cuestionado a Wanda por insultar y ensañarse con la China Suárez. Frente a la interpelación, Nara le respondió de manera violenta, y Alejandra retrucó con una certera ironía.

En diálogo con Catalina Dlugi en el ciclo radial Agarrate Catalina, la entrevistada argumentó: “Mauro Icardi es culpable porque la infidelidad la cometió él. La China Suárez es una mujer que está soltera y puede salir con quien quiera. Quizá se maneja con otros códigos, con códigos más de varón. A mí me molesta cuando se da esta situación: hombres solteros se insinúan a una mujer casada, le dicen cosas, la invitan a salir, y nadie trata a esos tipos de ‘roba mujeres’. Nadie los ataca diciéndoles ‘chorro’”.

Luego, Alejandra Maglietti agregó: “Opiné, y sin querer, terminé en el medio de dos equipos que se están armando en las redes sociales, cosa que no me gusta, porque se armó una grieta: China o Wanda. Y no hay una grieta, en realidad. Por supuesto que leí el mensaje que publicó la China. Me parece que en algunas cosas tiene razón y en otras no. Es probable que los varones le hayan mentido, porque es algo que suele ocurrir, pero en este caso me da la sensación de que ese argumento no entra tanto. Me hubiera gustado que pida perdón. Que le pida disculpas a Wanda, que es lo que le faltó a la carta. Podría haber incluido un pedido de disculpas, diciéndole: ‘La verdad no fue mi intención romper tu pareja’”.

Alejandra Maglietti y Wanda Nara.

Más allá de que Maglietti intentó comprender el dolor de Nara, señaló contundente: “Tampoco estuvo bien la reacción de Wanda de llamarla ‘putit...’, porque tenía muchísimas formas de defenderse sin caer en esos viejos insultos arcaicos; esos motes que se le ponen a las mujeres que son de cuarta. Es horrible, porque además, con ese adjetivo peyorativo, que tanto daño nos ha hecho a las mujeres a lo largo de la historia, la pone en una condición espantosa que, ojalá, ninguna mujer tenga que atravesar nunca más. No me gustó nada que utilice esa terminología para hablar de otra mujer. Podría haberle dicho un montón de cosas sin utilizar ese término. El vocabulario es muy extenso como para caer esos adjetivos como ‘boludit...’, ‘putit...’ y ‘zorra’”.

Sobre el cruce que tuvo con Wanda Nara en Twitter, Alejandra Maglietti opinó: “Mucha gente me criticó por hablar de mi título y por decir que fui a la universidad. No quise decir que soy mejor persona o tengo un grado de superioridad por tener una formación académica, pero ella me trató como si yo no pudiera comprender un texto, como diciendo: ‘Sos una estúpida que no entiende ni lo que lee’. Me trató como si no tuviera la capacidad suficiente para poder entender. No soy mejor que nadie, pero puedo comprender un texto. ¿Cuántas veces nos los han dicho a lo largo de nuestras vidas esos motes que usó Wanda? ¡Muchísimas! Y siempre vivimos con esa vergüenza de no querer dar nuestra opinión porque nos van a decir que somos unas idiotas o unas boludas. ¡Es horrible!”.

Finalmente, Maglietti remarcó: “Wanda no me llamó para pedirme disculpas. Creo que me podría haber contestado lo mismo sin usar un adjetivo tan descalificador. Me podría haber dicho otras cosas y romper mi argumento, en todo caso, diciéndome lo que ella pensaba. Yo no soy ‘team Wanda’ ni ‘team China’. Yo no la defendí ni tengo por qué defenderla. No es mi amiga, no la conozco... Solamente di mi punto de vista: ¿por qué se la ataca a la mujer con tanta crueldad y a los varones no? Da la sensación de que a los hombres se los lleva de las narices. Y el amor no es de nadie. Ninguna persona es de nuestra propiedad. Decían: ‘El está triste’, ‘Está deprimido’, ‘Está llorando’. ¡Todo el tiempo se lo está justificando! ¿Por qué se justifica a uno y al otro no? Me imagino que la China también debe estar triste. Todos la están pasando mal”.