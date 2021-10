A sus 49 años, Valeria Mazza sigue siendo una de las mujeres más hermosas de la Argentina. De acuerdo con sus propias palabras, nunca se realizó una cirugía estética, y a continuación compartimos todo lo que hay que saber al respecto.



Fuente: Instagram Valeria Mazza (/valeriamazzaok)

Valeria Mazza y su opinión acerca de las cirugías estéticas

Es cierto que todo se reduce a la confianza que se tenga en su palabra o no. Sin embargo, hay varios aspectos que darían a entender que, en efecto, Valeria Mazza nunca se ha realizado una cirugía estética.



En primer lugar, su misma figura lo confirma. De haber pasado por el quirófano con fines estéticos, se trataría de algo tan sutil que resulta casi imperceptible. Dicho de otra manera, luce igual que cuando deslumbraba a todos con sus desfiles por las pasarelas, con la pequeña diferencia de los años que pasaron.



Por otra parte, la modelo y empresaria argentina siempre ha sido coherente al respecto. Ya en 2006, en una entrevista que dio por aquel entonces, expresaba que nunca se había hecho una cirugía estética, aunque aclarando que no estaba en contra de las mismas.



“La modelo debe ser flaca, pero el límite es la salud”, indicó en aquella oportunidad. Al mismo tiempo, agregó que una cirugía plástica es recomendable en el caso de que haya que “corregir algo” en el plano de lo estético y lo corporal.



Años más tarde, en 2013, diría algo parecido. Su forma de ver las cirugías no cambiaría mucho para ese momento, Mazza manifestó que la cirugía “debe ser el último escalón” y que antes hay otras opciones a tener en cuenta.



Valeria Mazza y “la guerra contra el envejecimiento”

En línea con lo anterior, la modelo de 49 años dijo que el problema se da cuando las cirugías estéticas se convierten en un vicio. “No me parece bueno tomarlas como un procedimiento similar al Papanicolaou que se hace una vez al año”, expresó.



Por otra parte, también se refirió a algo que le pasa a todo el mundo, tanto a las modelos y a los famosos como al común de los mortales: el envejecimiento producto del paso del tiempo.



En este sentido, Mazza se refirió a la cuestión como “una guerra perdida” que hay que saber asimilar con dignidad. De acuerdo con su opinión, nadie está exento de envejecer, pero sí tiene la posibilidad de encararlo de la mejor manera posible.



Uno de sus secretos consiste en “llenarse el alma” con aquellas cosas que, en sus palabras, son las que brindan la alegría y la sonrisa de todos los días.



En lo estrictamente estético, la esposa de Alejandro Gravier y madre de Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína, dijo que no hay que esperar hasta los 50 años para empezar a cuidarse.



En su opinión, se trata de algo de todos los días que comprende variables como una alimentación sana, ejercicio físico y humectación de la piel, entre otras.



Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿qué opinas acerca de la postura de Valeria Mazza acerca de las cirugías estéticas?