El inesperado plan La China Suárez para despegarse del escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando tela para cortar. Luego que la mediática acusara a La China Suárez de enviarle sugerentes mensajes a su marido, el lunes se filtraron dichos chats. Tras las repercusiones generadas en las redes por las pruebas del contacto, y la cantidad de violentos mensajes que recibió, La China envió por intermedio de su abogado y una escribana una notificación a Intrusos (América) y Los ángeles de la mañana (El Trece) para que se detenga la divulgación de los mensajes.

Además, Eugenia tomó la decisión de dar a conocer su versión de los hechos. De esta forma, intentará mejorar su imagen en los medios tras la polémica que protagoniza. Su versión la dará desde sus redes sociales, rechazando la posibilidad de hablar con la prensa.

"Ayer hablé con la China y me dijo que todo el histeriqueo con Icardi es cierto. Ella saldrá a decir que cree en el amor libre y se ampara en eso. No hablará con la prensa", comentó Ángel de Brito sobre los detalles que le brindó un amigo íntimo de la actriz.

Además, agregó: "Hoy va a hablar y quizás muestre los verdaderos chats, no esos fake que hizo Wanda con Photoshop", concluyó el mensaje que le enviaron al conductor de LAM desde el entorno íntimo de la actriz.

"¡Otra familia más que te cargaste por zorra!", sorprendió Wanda el sábado en sus redes dando a entender que Icardi le habría sido infiel. De inmediato, las miradas apuntaron a la China Suárez.

"No tengo idea de donde surgió todo esto. Es cualquiera. Yo a ellos ni los conozco. Me acabo de separar. Estoy en otra. No pienso hablar de nada. No es mi tema, que se arreglen entre ellos si es que es verdad lo que dicen. Yo no tengo nada que ver", comentó en su momento Eugenia a un amigo quien replicó sus palabras a MDZ Online.